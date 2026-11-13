Cemiyet hayatının tanınmış isimleri arasında bir dönem marka kurma modası yaşanıyordu. Peş peşe açılan takı, çanta ve giyim markalarının ardından son yıllarda yeni bir trend öne çıktı. Sosyetik isimler, sosyal medyada içerik üreticiliğine yönelirken bu alana yalnızca kendileri değil, aile üyeleri de dahil olmaya başladı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; öyle ki artık bazı ailelerde birden fazla influencer bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan isimler, reklam anlaşmaları ve markalarla yaptıkları iş birlikleri sayesinde bu alandan gelir de elde ediyor.

ÇETİNKAYA AİLESİNDE SOSYAL MEDYA HAREKETLİLİĞİ

Influencer dünyasının tanınan isimlerinden Sibil Çetinkaya'nın ablası Derev Çetinkaya Pekküçükyan da içerik üreticiliğine adım attı. Ailenin küçük üyesi Alex Çetinkaya ise YouTube'da kanal açarak sosyal medyada yerini aldı. Garen Kösedağ da YouTube'ta kanal açtı.

TARKAN AİLESİNDE DE BİRDEN FAZLA INFLUENCER VAR

Dila Tarkan Doğruer ve kardeşi Sima Tarkan Basoğlu, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan isimler arasında yer alıyor. Dila Tarkan'ın yengesi Lal Doğruer de influencer dünyasına katılan isimlerden biri oldu.

SOSYETEDE BU AKIM YAYILIYOR

Sosyal medyada içerik üretmeye başlayan diğer isimler arasında Rojda İlaldı Gürbüz ve görümcesi Yağmur Gürbüz de bulunuyor. Mina ve Nisa Ceran, Yağmur ve Ekinsu Vardar, Gizem Sarıtekin ve Yonca Özkan ile Hande ve Duygu Gülşen de bu alanda öne çıkan isimler arasında sıralanıyor.

Sosyetenin tanınmış isimleri için sosyal medya, yalnızca görünürlük kazanılan bir mecra olmaktan çıktı. Reklam ve marka iş birlikleriyle kazanç sağlayan influencer'lık, cemiyet hayatında yeni bir gelir kapısı haline geldi. Bir dönem marka kurma yarışına giren sosyetik isimlerin şimdilerde aile üyeleriyle birlikte içerik üreticiliğine yönelmesi, bu alandaki yeni eğilimi gözler önüne seriyor.