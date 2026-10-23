Cemiyet hayatında lüks çantalar için yapılan harcamalar konuşulmaya devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetede kulaktan kulağa yayılan 50 bin dolarlık çantanın peşine düştü. Ancak onlarca lüks çantası olduğu belirtilen alıcının kimliği henüz öğrenilemedi.

SOSYETEDE 50 BİN DOLARLIK ÇANTA MERAKI

Sosyetenin ünlü isimleri, lüks çanta koleksiyonları ve bu koleksiyonlara ayırdıkları bütçelerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak deve kuşu derisinden yapılan ve 50 bin dolara satıldığı söylenen bir çanta, cemiyet hayatının merak edilen konuları arasına girdi.

Bülent Cankurt, köşesinde söz konusu çantayı satan kişinin ürünü öve öve bitiremediğini ve alıcısını araştırmaya başladığını yazdı.

ALICININ KİMLİĞİ HENÜZ SIR

Cankurt'un aktardığına göre çantayı satın alan kişi sosyeteden bir kadın ve onlarca lüks çantaya sahip. Ancak pahalı çanta koleksiyonuyla bilinen isimler arasında yaptığı tahminlere rağmen, alıcının kimliğini henüz netleştiremedi.

50 bin dolarlık çantayı kimin satın aldığı şimdilik gizemini korurken, sosyete kulislerinde bu alışverişin konuşulmaya devam etmesi bekleniyor.