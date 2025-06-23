İş dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile spor camiasının tanınan ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.
Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri bahçesinde 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen düğünde adeta ünlüler geçidi yaşandı. Nikah şahitleri arasında Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, televizyoncu Acun Ilıcalı ve teknik direktör Fatih Terim yer aldı.
ÖZEL JETLER AKIN ETTİ
Düğüne gelen davetlilerin Amasya Merzifon Havalimanı’na özel jetlerle iniş yapması ise dikkat çekti. Gün boyunca 20’den fazla özel jetin havalimanına indiği öğrenildi. Havalimanında karşılanan misafirler, kara yoluyla Çorum’a geçerek düğüne katıldı.
Görkemli organizasyon, Çorum'da olağanüstü bir hareketliliğe de sebep oldu. Sosyal medya jetlerin görüntüsünü konuşmaya başladı.