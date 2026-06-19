Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2006 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile 10 yıllık evliliğini sonlandıran Elif Dürüst'ün, aradan geçen yılların ardından ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
DOKTOR KEREM İLE İKİ YILDIR AŞK YAŞIYOR
Dürüst'ün bu kez hayatını birleştireceği kişinin ise akademi ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Kerem Cılız olduğu öğrenildi.
Kulislerde konuşulan iddialara göre Elif Dürüst ile Prof. Dr. Kerem Cılız yaklaşık iki yıldır birlikte. İkilinin ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı başardığı ve evlilik kararını da sessiz sedasız aldığı belirtildi.
AKADEMİSYEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Çiftin bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulurken, Prof. Dr. Kerem Cılız'ın da dikkat çeken bir kariyeri bulunuyor. Bir dönem TÜBİSAD Başkanlığı görevini yürüten Cılız, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve IEEE Senior üyeliğiyle de tanınıyor. Akademisyen olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyor.
Günün Trend Haberleri
Elif Dürüst, geçtiğimiz yıl Kosta Rika tatilinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı zorlu süreci "İkinci hayatıma başladım" sözleriyle anlatmıştı. Ünlü isim, bu yılın başında ise New York'ta estetik uzmanı Steven Levine'e giderek yeni bir görünüme kavuşmuştu.
Yeni bir döneme hazırlanan Elif Dürüst'ün hem özel hayatındaki değişim hem de evlilik kararı sosyete dünyasında gündem oldu.
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