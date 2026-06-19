DOKTOR KEREM İLE İKİ YILDIR AŞK YAŞIYOR

Dürüst'ün bu kez hayatını birleştireceği kişinin ise akademi ve teknoloji dünyasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Kerem Cılız olduğu öğrenildi.



Kulislerde konuşulan iddialara göre Elif Dürüst ile Prof. Dr. Kerem Cılız yaklaşık iki yıldır birlikte. İkilinin ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı başardığı ve evlilik kararını da sessiz sedasız aldığı belirtildi.