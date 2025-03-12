İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın 29 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasından sonra ölümden dönen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı boşanma kararı aldı.
Ağustos 2024 yılında tekne kazası geçiren çift yaralanmış, Ali Sabancı 11, Vuslat Doğan Sabancı ise 3 ameliyat geçirmişti.
KAZADAN SONRA AYRILIK
Sabah'ta yer alan habere göre, ölümden dönen çiftten 29 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi. 1996 yılında evlenen çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı dile getirildi.
Boşanma kararı alan Sabancı çiftinin mahkemede de resmi sürecini başlattıkları öne sürüldü.