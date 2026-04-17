Erol Sabancı’nın kızı, Suzan Sabancı’nın kardeşi Çiğdem Sabancı'nın Kapadokya'da geçekleştirdiği doğum günü kutlamasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

3 GÜN 3 GECE SÜREN KUTLAMA

3 gün 3 gece süren kutlamada Özcan Deniz ve müzisyen Merih Ermakastar sahne aldı. Çiğdem Sabancı'nın kutlama organizasyonu sosyete dünyasında bir hayli gündem oldu.





30 KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Sabancı, yaklaşık 30 yakın dostunu davet ettiği doğum günü için Kapadokya'daki bir butik oteli üç günlüğüne kapattı. Davetlilerin bir kısmını özel uçağıyla götüren Sabancı'nın diğer misafirlerin uçak biletlerinden transferlerine kadar tüm masrafları üstlendiği öğrenildi.





ÖZCAN DENİZ'E REKOR ÜCRET

Gecenin öne çıkan anlarından biri, ünlü sanatçı Özcan Deniz’in sahneye çıkması oldu. Sabancı’nın doğum gününe özel performans sergileyen Deniz’in, bu konser için yaklaşık 5 milyon lira kazandığı ileri sürüldü.