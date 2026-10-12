Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 kişiyi dünyanın dört yanındaki yurt dışı temsilciliklerde Din Hizmetleri müşaviri/ataşesi olarak görevlendirildi.

Atama yapılan yerler arasında sosyetenin tatil beldesi Fransa’nın Marsilya kenti ile ABD Los Angeles de yer aldı.

Yurt dışı din hizmetleri müşavir ve ataşeleri, güncel kurla kişi başı aylık 370 bin lira ücret alacak. 16 kişilik atamanın devlete aylık maliyeti güncel kurla 6 milyon, yıllık da 72 milyon TL olacak. Bazı ataşe ve müşavirler 140 bin çalışanı olan Diyanet içinden değil, üniversitelerden tercih edildi. Ali Erbaş döneminde Bakü Din Hizmetleri Müşavirliği’ne Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık atanmıştı.

3 YILLIK DİPLOMAT

Erbaş’tan sonra gelen Safi Arpaguş döneminde de Kütahya müftüsü olan kardeşi İrfan Açık, Halep Din Hizmetleri Ataşeliği’ne getirildi, 3 yıllık görevle diplomat statüsü kazandı.

Arpaguş döneminde Erbaş’a yakın 4 isim Din Hizmetleri Müşaviri oldu. Kadir Dinç Kosova’ya, Yusuf Tunç Aşkaabat, Mahmut Özdemir Avusturya, Salih Gör ise Belçika’ya atandı

İşte o isimler

- İbrahim İlhan: Podgoritsa Büyükelçiliği.

-Haydar Darakçı: Mainz Başkonsolosluğu.

- Hasan Gökmen: Lyon Başkonsolosluğu.

- Onur Artar: Deventer Başkonsolosluğu.

- Aşır Toprak: Zagreb Büyükelçiliği.

- Cüneyt Ayaş: Düsseldorf Başkonsolosluğu.

- Osman Güli: Los Angeles.

- Mehmet Taşçı: Tiran Büyükelçiliği.

- Gencal Şenyayla: Londra Büyükelçiliği.

- Selman Oral: Kiev Büyükelçiliği.

- Ayhan Şen: Akra Büyükelçiliği.

- Emin Göktepe: Hartum Büyükelçiliği.

- Muhammed Kabakoz: Şam Büyükelçiliği.

- İrfan Açık: Halep Başkonsolosluğu.

- Mehmet Özcan: Marsilya Başkonsolosluğu.

- Bilal Kır: Berlin Başkonsolosluğu.