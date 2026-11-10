Sosyetenin tanınmış ailelerinden Hakko ailesi, yeni bir bebek sevinci yaşıyor. Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko'nun ikinci çocukları dünyaya geldi. Böylece Cem Hakko ve Bettina Machler'in torun sayısı dörde yükseldi.

MİNİK LARA ELISABETH DÜNYAYA GELDİ

Altı yıllık birlikteliklerini Ağustos 2022'de nikâhla taçlandıran Can ve Deniz Hakko çifti, ilk çocukları Leo Cem'i Temmuz 2023'te kucaklarına almıştı. İkinci kez anne-baba olan çift, bu kez kızlarına kavuştu. Minik bebeğe Lara Elisabeth adı verildi.

Hastaneden alınan bilgilere göre 3 kilo 160 gram ağırlığında ve 49 santimetre boyunda dünyaya gelen Lara Elisabeth'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CEM HAKKO VE BETTİNA MACHLER DÖRDÜNCÜ KEZ TORUN SEVİNCİ YAŞADI

24 yıllık evliliklerini 2006 yılında sonlandıran Cem Hakko ile Bettina Machler, çocukları ve torunları aracılığıyla dostluklarını sürdürüyor. Can ve Deniz Hakko'nun ikinci bebeklerini kucaklarına almasıyla eski çift, dördüncü kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bettina Machler, torununun gelişini sosyal medyada paylaştığı nazarlıklı tebrik kartı ve özel illüstrasyon eşliğinde şu duygusal notla duyurdu: "Dünyaya hoş geldin değerli küçük Lara Elisabeth! Seni hayatımıza kabul ederken kalplerimiz sevinçle doluyor. Hayat yolculuğun Sevgi, Nezaket ve Merhametle dolsun, etrafın her zaman SEVGİNİN sıcaklığıyla çevrelensin "Paylaşım kısa sürede cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda tebrik ve beğeni topladı.