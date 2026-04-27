İş insanı Mesut Karadeniz ve eşi Gilman Karadeniz, 2023 yılında satın aldıkları Beykoz'daki villayı geçtiğimiz yılın mart ayında satışa çıkardı.



Çiftin daha önceden evin peyzaj işlerini yaptırdığı Erdoğan K. (46), Gilman Karadeniz'e villa için müşteri bulabileceğini belirterek, satışın gerçekleşmesi için belediyenin villa için detaylı proje istediğini belirterek, projenin çizimi ve gönderilmesi için Karadeniz'den yüklü miktarda para aldı.





'İSKAN İPTAL EDİLDİ' DİYEREK KANDIRDI



Sabah'ta yer alan habere göre, Gilman Karadeniz'in İstanbul dışında olduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağını güvenlik görevlisi Karadeniz'e iletti. Gilman Karadeniz durum hakkında Erdoğan K.'dan bilgi almak istediğinde şahıs, tapunun üzerine şerh konulduğunu, evin iskanının iptal edildiğini söyledi.



Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceğini, aksi halde evin yıkılacağını Karadeniz'e söyledi. Gilman Karadeniz, şüphelinin sorunun çözümü için istediği yüklü miktarda ödemeyi gerçekleştirdi.





PARAYI ALDI, TELEFONLARI AÇMADI



Gilman Karadeniz farklı zamanlarda parça parça 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD ve 90 gram altınla birlikte toplamda yaklaşık 32 milyon TL'yi Erdoğan K.'ya verdi. Bir süre sonra Erdoğan K.'ya ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.



Şikayetin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdoğan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



SAVCILIK 10 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ



Yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianamede savcılık, Erdoğan K.'nın müştekiden paralar aldığı, müştekinin evi ile ilgili sahte CİMER şikayetleri oluşturduğu, şüphelinin para istemeye devam ettiği, tüm deliller değerlendirildiğinde suçu işlediğinin anlaşıldığı aktarıldı.



Erdoğan K. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla Türk Ceza Kanununun 158. maddesi uyarınca 10 yıla kadar hapis talep edildi.