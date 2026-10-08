Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ile kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay'ın, mart ayında hayatını kaybeden anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili başlattığı hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay'ın bakımını üstlenen hemşire G.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli Tıp'tan gelen raporun ardından hemşire hakkında “ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla dava açıldığı ve ilk duruşma tarihinin belirlendiği öğrenildi. KAMERA KAYITLARI SONRASI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR 2 Mart'ta hayatını kaybeden Yücel Boronkay'ın ölümünde ihmal olduğundan şüphelenen Boronkay kardeşler, annelerinin bakımından sorumlu hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre kamera kayıtlarında hemşire G.D'nin, yatağa bağlı olan Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü görüldü. Görüntülerin ardından kardeşler, annelerinin ölümünde hemşirenin ihmali olabileceğini öne sürerek hukuki süreç başlattı. MEZARI OTOPSİ İÇİN AÇILDI Boronkay kardeşlerin suç duyurusunun ardından Yücel Boronkay'ın mezarı da otopsi yapılmak üzere açıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp raporu savcılığa ulaştı. Rapor sonrasında hemşire G.D. hakkında dava açıldığı öğrenildi. İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte hemşire G.D. hakkında “ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yargı süreci başladı. Yücel Boronkay'ın çocuklarının başlattığı hukuk mücadelesinde ilk mahkeme gününün de belirlendiği öğrenildi. Davada, Yücel Boronkay'ın ölümüne ilişkin ihmal iddiaları ve Adli Tıp raporunun değerlendirilmesi bekleniyor.

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