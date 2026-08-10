Sosyetik isim Hande Demir, son görüntüsü üzerinden yeniden gündeme gelen zayıflama iğnesi iddialarına açıklık getirdi. Geçtiğimiz yıl da benzer iddialarla adı gündeme gelen Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zayıflama iğnesi kullanmadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

HANDE DEMİR'İN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, geçtiğimiz yıl kaleme aldığı yazısında sosyetenin tanınmış isimleri arasında yaygınlaşan zayıflama yöntemlerine değinmiş, Hande Demir'in adı da bu kapsamda gündeme gelmişti.

Aradan geçen bir yılın ardından Demir'in sosyal medya hesabındaki son görüntüsü yeniden dikkat çekti. Oldukça zayıf görünen Demir hakkında sosyal medyada “Yine mi zayıflama iğnesi kullanıyor?” şeklinde yorumlar yapıldı.

“YAPSAM SÖYLERDİM”

Gelen yorumların ardından Hande Demir, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Demir, zayıflama iğnesi kullanmadığını belirterek, “Bu arada bu iğne piyasaya çıkmadan önce de ben bu kilodaydım” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim ayrıca, “Yapsam söylerdim” diyerek iddialara net bir şekilde karşı çıktı.

“KADINLARIN KİLOLARIYLA NİYE BU KADAR İLGİLENİLİYOR?”

Hande Demir, açıklamasında kadınların kilosunun sürekli gündeme getirilmesine de tepki gösterdi.

Demir, “Lütfen kadınların kilosuyla uğraşmayın” diyerek, kadınların fiziksel görünümlerinin bu kadar konuşulmasını eleştirdi.

Böylece son görüntüsü üzerinden ortaya atılan zayıflama iğnesi iddialarına kendi açıklamasıyla yanıt veren Demir kilosuyla ilgili tartışmalara da tepki göstermiş oldu.





