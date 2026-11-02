YILBAŞI ÇAY SAATİNİN FİYATI 4 BİN 100 TL

Otelde yılbaşı sezonuna özel bir başka çay saati konsepti de sunuluyor. Sıcak ve taze pişirilmiş çörekler ile farklı aromalarla zenginleştirilmiş kış çaylarının eşlik ettiği Yeni Yıl Çay Saati’nin kişi başı fiyatı ise 4 bin 100 TL.

20 Kasım’dan itibaren servis edilecek konsept, pazartesi-cumartesi günleri 15.00-18.00, pazar günleri ise 17.00-19.00 saatleri arasında sunulacak. Her iki çay saati seçeneğinin fiyatına KDV dahil.