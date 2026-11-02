İstanbul sosyetesinde lüksün tanımı değişiyor. Şık restoranlarda yemek yemek ve özel mekânlarda kahve içmek artık yeterli görülmezken, çay saati de başlı başına bir prestij meselesine dönüşüyor. İstanbul’da sunulan özel çay saati deneyimleri de fiyatlarıyla gündeme geldi.
İKİ KİŞİLİK ÇAY SAATİ 3 BİN 250 TL
Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, otelin giriş katında sunulan özel çay saati konsepti son günlerde sosyal medyanın dikkatini çekiyor. Sanat Temalı Çay Saati kapsamında sunulan deneyimin kişi başı fiyatı 3 bin 250 TL. Fiyatlara KDV de dahil.
Bir otelin global sanat programı Art in Resonance kapsamında hazırlanan konsept, sanatçı Lin Fanglu’nun “She's Bestowed Love” adlı enstalasyonundan ilham alıyor. Renk, doku ve lezzeti bir araya getiren deneyim, sanat ile gastronomiyi buluşturuyor.
YILBAŞI ÇAY SAATİNİN FİYATI 4 BİN 100 TL
Otelde yılbaşı sezonuna özel bir başka çay saati konsepti de sunuluyor. Sıcak ve taze pişirilmiş çörekler ile farklı aromalarla zenginleştirilmiş kış çaylarının eşlik ettiği Yeni Yıl Çay Saati’nin kişi başı fiyatı ise 4 bin 100 TL.
20 Kasım’dan itibaren servis edilecek konsept, pazartesi-cumartesi günleri 15.00-18.00, pazar günleri ise 17.00-19.00 saatleri arasında sunulacak. Her iki çay saati seçeneğinin fiyatına KDV dahil.
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