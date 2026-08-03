Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın bekarlığa veda partisi için düzenlenen Mikonos tatilinin detayları ortaya çıktı. 20 kişilik arkadaş grubunun katıldığı tatilde üç katlı villa kiralandığı, her gün farklı konseptlerle hazırlık yapıldığı ve masrafların ise ortak bir sistemle takip edildiği öğrenildi.

20 KİŞİLİK GRUP MİKONOS'A ÇIKARMA YAPTI

Günaydın yazarı Merve Yurtyapan'ın aktardığı bilgilere göre; cemiyet hayatının genç isimlerinden Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde kuzeni Derev Clara Kösedağ'ın Mikonos'taki bekarlığa veda organizasyonuna katıldı.

20 kişinin yer aldığı tatilde grup üyeleri havalimanında buluşarak Yunan adasına gitti. Arkadaş grubu, Mikonos'ta üç katlı bir villada konakladı. Tatil boyunca belirlenen konseptlere uygun kıyafetler tercih edildi, farklı mekanlarda eğlenceler düzenlendi.

HER GÜN FARKLI KONSEPT, FARKLI ORGANİZASYON

Kalabalık grubun tatilinde detaylara da önem verildi. Derev Clara Kösedağ'ın belirlediği renk ve konseptlere göre hazırlanan kıyafetler, gidilecek mekanlar ve günlük aktiviteler önceden planlandı.

Sosyal medyada paylaşılan renkli karelerin ardından birçok kişi, bu tarz kalabalık tatillerde masrafların nasıl karşılandığını merak etti.

SİBİL ÇETİNKAYA TATİL HESABINI ANLATTI

Sibil Çetinkaya, arkadaş grubuyla yaptıkları tatillerde kullandıkları ödeme yöntemini açıkladı. Ünlü fenomen, uçak, konaklama, restoran ve market alışverişi gibi ortak harcamaların bir uygulama üzerinden takip edildiğini söyledi.

Çetinkaya, sistemlerini şöyle anlattı:

"20 kişilik grubumuz var. O gezide bizimle olan herkesi bu gruba ekliyoruz. Buraya herkes yaptığı harcamayı giriyor. Mesela aramızdan biri market alışverişi yaptı ve 400 euro harcadı diyelim. Oraya yaptığı harcamayı giriyor ve grupta şu kişiye bu kadar borcunuz var diye çıkıyor. Tatil sonunda herkes birbirine ne kadar ödemesi gerektiğini oradan görüp hallediyor."

KALABALIK TATİLLERDE 'ALMAN USULÜ' DÖNEMİ

Sibil Çetinkaya'nın anlattığı bu yöntem, kalabalık arkadaş grupları arasında "Alman usulü" olarak bilinen ödeme sistemini yeniden gündeme getirdi.

Özellikle sık sık birlikte seyahat eden grupların, ortak harcamalarda karışıklık yaşamamak için bu tarz yöntemlere başvurduğu belirtilirken, Mikonos tatilinin perde arkası da sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.