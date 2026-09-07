Bodrum’da düzenlenen özel bir parti, sosyetenin tanınan isimlerini bir araya getirdi. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Melis Tok ve Işık Tekışık, doğum günlerini aynı organizasyonda kutlayarak yeni yaşlarına birlikte girdi.

BİR PARTİYE DÖRT PASTA

Başak burcu olan dört doğum günü sahibi için gecede dört ayrı pasta hazırlandı. Pastaların üzerindeki mumları birlikte üfleyen dört isim, yeni yaşlarını yakın dostlarıyla kutladı.

Renkli görüntülere sahne olan gecede sohbet ve eğlence ilerleyen saatlere kadar devam etti.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Özel partiye Arzu Sabancı’nın kızları Tuğana Sabancı Kaya, Melisa Sabancı Kanatlı ve Zeynep Çelikoğlu’nun yanı sıra Çiğdem Yüksel, Melis Ağazat, Mehtap Ferah ve Güneş Sertkaya da katıldı.

Yakın dostların buluştuğu gecede kahkahalar ve sohbet eksik olmadı. Davetliler, dört doğum günü sahibinin mutluluğuna ortak oldu.

GECE DANSLA SONA ERDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, mumlarını üfledikten sonra birlikte dans etti.

Dört doğum gününün tek gecede kutlandığı Bodrum’daki parti, dostların eğlenceli anlarıyla devam ederek sona erdi.