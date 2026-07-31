Türkiye'nin bir dönem en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak'ın 89 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından miras paylaşımıyla ilgili hukuki süreç başladı. Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak'ın açtığı tereke tespit davası kapsamında, yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'nda inceleme yapıldığı ve kasanın boş çıktığı iddia edildi.

MİRAS İÇİN TEREKE TESPİT DAVASI AÇILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Servet Koçak'ın çocukları Recai ve Necati Koçak, annelerinin mal varlığının tespit edilmesi amacıyla mahkemeye başvurdu. Tereke tespit davası kapsamında, mirasın kapsamının belirlenmesi için Koçak'ın uzun yıllar yaşadığı Kara Todori Yalısı'nda inceleme gerçekleştirildi.

KASANIN BOŞ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Dava sürecinde yapılan inceleme sırasında Servet Koçak'a ait kasanın da açıldığı, ancak kasada para, mücevher ya da başka bir değerli eşyanın bulunmadığı öne sürüldü.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Recai ve Necati Koçak, kasada bulunması gerektiğini öne sürdükleri mücevherler, değerli eşyalar ve diğer mal varlığı unsurlarının tespit edilmesi için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Miras paylaşımına ilişkin dava süreci ise devam ediyor.