Senem Taşkın Tayfun Taşkın cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alıyordu. Filipinli bakıcılarının ihanetiyle sarsılan çiftin yaşadıkları herkesi şaşırttı.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Ortaköy'deki lüks sitelerinde yaşayan sosyetik çift, yaklaşık 3 yıldır yanlarında bulunan Filipinli bakıcı Marcelina'nın ihanetiyle mahkemenin yolunu tuttu.

''PARTİLERDE KUTLAMA YAPTI''

Filipinli bakıcı Marcelina ülkesine gitme bahanesiyle aileden izin istedi. Daha sonra Senem Taşkın Marcelina'yı partilerde dans ederken gördü.



Bakıcısından şikayetçi olan Senem Taşkın emniyetteki ifadesinde şu sözleri belirtti:

"Marcelina yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyordu. Uzun zamandır ailesini görmediği için bana memleketine gitmek istediğini söyledi.""Ben de kendisine 1500 dolar harçlık vererek uçak bileti aldım. Bir arkadaşım aracılığıyla Marcelina'nın Türkiye'de Filipinler Gecesi gibi bir kutlamaya katıldığının videosunu gördüm."

BİLETİNİ ALDIM AMA UÇAĞA BİNMEDİ

Senem Taşkın'ın ifadesinde yer alan şu sözler ise adeta herkesi şaşırttı:

"Bilet aldığım şirketi aradığımda uçakta öyle bir yolcu olmadığını söylediler. Marcelina'nın uçağa binmediğini ve başka bir işte işe başladığını öğrendiğimde şoke oldum."

5 BİN DOLARLIK TAKILARLA KAYIPLARA KARIŞTI

Taşkın ifadesinde ayrıca firari bakıcı evden ayrılmadan hemen önce yatak odasındaki çekmeceden; altın kırpık taşlı kolye, özel tasarım altın yüzük, dünyaca ünlü mücevher markasına ait altın halka küpelerinin olmadığını söyledi.Toplam zararın yaklaşık 5 bin dolar (165.000 TL) olduğu belirtildi.

Senem Taşkın bakıcısından şikayetçi olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.