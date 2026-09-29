Derin Mermerci, Ender Mermerci, Zeynep Kocabıyık, Deniz Ketenci, Zeynep Madra, Hare Dinçer ve Rana Erkan Tabanca tarafından kurulan Bir Can Bir Candır Derneği, sahipsiz sokak köpekleri için hayata geçirdiği projede önemli bir aşamaya geldi.

PROJEYİ İKİ YILDIR HAYAL EDİYORDU

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerine kurulan yaşam alanında çalışmalar tamamlanırken ilk grup köpekler de yeni yerlerine getirildi. Projeyi iki yıldır hayata geçirmek için çalışan Mermerci, ilk günün heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOK YOLUMUZ VAR

Derin Mermerci “Bir Can Bir Candır Yaşam Alanı Kuruluyor...Bugün ilk günümüz. İki senedir sadece hayalini kurduğumuz, kağıt üstünde çizdiğimiz yer artık gerçek. Sonunda çitlerimiz de yapıldı, ilk mavi kulübelerimiz geldi ve ilk grup canlarımız yerlerine kavuştu. Burası bir barınak değil, bir yaşam alanı olacak.''



''Burası terk edilen, unutulan hiçbir canın kimsesiz kalmayacağı bir yer olacak. Bu daha başlangıç. Çok eksiğimiz var, çok yolumuz var. Ama biliyoruz ki yalnız değiliz. Bize inanan, destek olan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız...'' diye not düştü.