Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından ve sosyetenin dikkat çeken isimlerinden Dilek Ertek'in yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. 5 Ekim 2022'de Karayipler'de cruise tatili sırasında gemiden düşerek kaybolan Ertek'in hayatını konu alan belgesel için oğlu Gökçe Atuk'un yapımcılarla anlaşma sağladığı belirtildi. Yıllardır gizemi çözülemeyen ölüm olayı yeniden gündeme geldi.

OĞLU İLK ETAPTA TEKLİFİ REDDETTİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Dilek Ertek'in hayatını belgesel filme dönüştürmek isteyen bir yapımcı, oğlu Gökçe Atuk'a teklif götürdü. Annesinin kaybının ardından uzun süre zor günler geçiren Atuk'un ilk etapta bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak aylar süren görüşmelerin ardından projeye onay verdiği ifade edildi.

BAŞARI DOLU HAYATI BEYAZ PERDEYE TAŞINACAK

Avusturya Lisesi'nde eğitim gören Dilek Ertek, gençlik yıllarında bale eğitmenliği yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Ardından New York'taki GIA'de pırlanta eğitimi alan Ertek, kariyerine ipek üzerine tasarım çalışmalarıyla başladı. 1995 yılında dünyanın en prestijli lüks mücevher markalarından birini Türkiye'ye getirerek yaklaşık 20 yıl boyunca distribütörlüğünü üstlendi.

ÖLÜMÜNDEKİ GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

Dilek Ertek, 5 Ekim 2022'de Karayipler'de çıktığı cruise tatili sırasında gemiden düşerek kaybolmuştu. Olayın ardından oğlu Gökçe Atuk, annesinin naaşını bulabilmek için Tahiti'ye giderek günlerce arama çalışmalarını takip etmiş, sonuç alınamayınca İstanbul'da gıyabi cenaze töreni düzenlenmişti.

YANIT BEKLEYEN SORULAR GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Dilek Ertek'in kamarasının balkonundan düştüğü görülse de olayın nasıl gerçekleştiği bugüne kadar netlik kazanmadı. Aradan geçen yıllara rağmen Ertek'in kazara mı düştüğü, intihar mı ettiği yoksa bir müdahale sonucu mu denize düştüğü soruları hâlâ yanıt bulmuş değil. Hayatını ve gizemli ölümünü konu alacak belgeselin, bu yönleriyle de büyük ilgi görmesi bekleniyor.