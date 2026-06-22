Sosyetenin tanınmış isimlerinden Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından aile içinde yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce defin süreciyle ilgili yaşanan tartışmalar gündeme gelirken, şimdi de aile fertleri arasındaki hukuki mücadele dikkat çekti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Servet Koçak'ın kardeşleri, vefatından önce Naciye Koçak hakkında mahkemeye başvurarak vasi atanmasını talep etti. Dava dilekçesinde, Naciye Koçak'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve savurgan davranışlar sergilediği yönünde iddialara yer verildiği öne sürüldü.

Aile içindeki uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların temelinde de bu hukuki sürecin bulunduğu belirtiliyor. Dava dosyasında Naciye Koçak'ın mali işlemleri, aile bireyleriyle ilişkileri ve çeşitli tasarruflarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ileri sürüldü.

YALININ İCRA SÜRECİ DE DOSYADA

Öne sürülen iddialara göre, aileye ait yalının icra sürecine kadar uzanan gelişmelerin sorumluluğunun da Naciye Koçak'a ait olduğu dava dosyasında ifade edildi. Söz konusu iddiaların yargı makamlarına sunulduğu belirtildi.

DAVA DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Dosyada yer aldığı ileri sürülen en çarpıcı başlıklardan biri ise Servet Koçak'ın vefat sürecine ilişkin oldu. İddiaya göre Koçak'ın ölümünün aile bireylerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve süreç boyunca farklı açıklamaların yapıldığı öne sürüldü.

Koçak Ailesi'nde yaşanan hukuki sürecin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.