Manchester City’den ayrılma kararı alan Belçikalı yıldız De Bruyne’ün adı Galatasaray’la ciddi bir şekilde anılmaya başladı. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer etmekte ısrarlı olduğunu yazdı. 1995- 1996 sezonunda Galatasaray’ı çalıştıran Graeme Souness, Daily Mail’deki köşesinde bu konuya değindi.
Souness, De Bruyne ile Jose Mourinho arasında Chelsea’de yaşadığı sıkıntıya dikkat çekip “Jose Mourinho onu Wolfsburg’a sattığında Chelsea’de ilk başta bir aksilik yaşadı. İngiltere’ye döndüğünde Manchester City’de tüm özelliklere sahip bir oyuncu gördü. Galatasaray’a giderse onu gönderen Mourinho’dan intikam alabilir” ifadelerine yer verdi.