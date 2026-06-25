AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, uzun süredir sosyal medya hesabından yayınladığı ve adına "denetim" dediği esnaf videoları ile gündem olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl 36 bin TL'lik ayakkabıları ile pazar denetimine çıkan ve esnafı 'fahiş fiyat' uyguladıkları gerekçesiyle azarlayan Bahadır, son olarak Bahçelievler'deki bir Suriyeli esnafa yönelik denetim videosu ile tepkilere neden olmuştu.

Üsten bakan tavrı ve alaycı konuşmaları nedeniyle AKP mahallesinde de büyük bir tepkiye neden olan ve AKP'li eski milletvekilleri tarafından ağır ifadelerle eleştirilen Bahadır'ı bugün de isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi.

ERDOĞAN'DAN FENOMEN BAŞKANLARA UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya nedeniyle bazı AKP'li siyasetçilerin şov ve gösteriş peşinde koştuğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeyerek bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum.



Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir"

36 BİN TL'LİK AYAKKABILARIYLA PAZARA İNMİŞTİ



Bahadır geçtiğimiz yıl pazar denetlemesindeki tavırları nedeniyle de tepki toplamıştı.



Vatandaşla emredici bir dille konuşan Bahadır, domates satan esnafın yanına giderek, "Kaç liraya aldın? Domatesin faturasını çıkarın, göster göster" dedi. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" ifadelerini kullanmış, denetim sırasında Bahadır'ın giydiği ayakkabıların değerinin 36 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.