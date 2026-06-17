Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İzmit Körfezi’ni temizleme projesini tanıtmak için dalış takımlarını kuşanıp deniz altından pozlar verdi ama altından çevre skandalı çıktı.



Körfezin dibinden alınan ve önemli bölümü ağır metallerden oluştuğu belirtilen yaklaşık 2 milyon metreküp kirli çamurun İzmit ormanları içindeki dere yataklarına döküldüğü ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı’nın denizi temizlerken ormanı ve doğayı kirletmesine anlam verilemedi.





1,5 YILDIR SÜRÜYOR



İzmit Körfezi’ni çamurdan temizleme adı altında Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1.5 yıldır ortaklaşa çalışıyor. Temizlenen alanlar kamuoyuna büyük şovlarla gösterildi, ancak tonlarca kirli çamurların nereye döküldüğü açıklanmadı. En son Bakan Kurum’un dalış takımlarıyla Körfez’e dalıp “Denizin dibinde ekosistemin yeniden canlandığını gördük” açıklaması yapınca kirli çamur atıkları yeniden gündeme geldi.





DERE YATAĞINA ÇAMUR SETİ



O kirli çamurların izini süren SÖZCÜ, Körfez’den çıkarılan çamurun, İzmit merkeze kuş uçuşu yaklaşık 5 kilometre mesafede, İzmit ormanları içerisinde yer alan Sepetçi Köyü ile Kabaoğlu köyü arasındaki alana döküldüğünü ortaya çıkardı. Kamyonlarla taşınan kirli çamur, bu bölgede derelerin üzerine kurulmuş baraj setlerinin içine dökülüyor.





Bu alana bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp (m3) çamur döküldüğü, yıl sonuna kadar 1.1 milyon m3 daha döküleceği, proje bitimine kadar yaklaşık 6 milyon m3 çamurun ormana taşınacağı belirtiliyor.





İNSAN HAYATI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE



Körfez’den çıkarılan kirli çamurun içerisinde ağır metallerin olabileceğine işaret eden uzmanlar, bölgedeki yeraltı suları, tarımsal sulama göletleri, orman ağaçları ve orman canlıları ile Çene Suyu ismiyle bilinen içme suyunun kirlenebileceği, insan ve hayvan hayatı için büyük tehlike oluşturabileceğini belirttiler. Uzmanlar, yarı akışkan haldeki çamurun toprağa sızıp sel baskınlarında etrafa yayılabileceği uyarısında bulundular.







