Bulgaristan hükümeti, 155 milimetrelik CAESAR obüslerinin tedarikine yönelik projeyi parlamentonun onayına sundu. Planlanan alım yalnızca obüsleri değil, mühimmat ve destek ekipmanlarını da kapsıyor. Yeni sistemlerle Bulgaristan ordusunun uzun menzilli ateş desteği ve karşı batarya kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

57 ADET CAESAR OBÜSÜ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bulgaristan'ın mevcut topçu envanterinde Sovyetler Birliği döneminden kalan 122 milimetrelik 2S1 Gvozdika kundağı motorlu obüsleri ile 152 milimetrelik D-20 çekili obüsleri bulunuyor. Uzun yıllardır kullanılan bu sistemlerin yerini daha modern ve hareket kabiliyeti yüksek topçu araçlarının alması planlanıyor.

Fransız savunma şirketi KNDS France tarafından geliştirilen CAESAR, tekerlekli araç platformuna yerleştirilen 155 milimetrelik top sistemiyle öne çıkıyor. Sistemin 6x6 versiyonu, standart mühimmatla 40 kilometrenin üzerindeki hedeflere atış yapabiliyor. Uygun roket destekli mühimmat kullanıldığında ise menzili 55 kilometreyi aşabiliyor.

Dakikada altı atış gerçekleştirebilen CAESAR, ateş görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 1 dakika 40 saniye içerisinde bulunduğu mevziden ayrılabiliyor. Bu özellik, karşı ateşe maruz kalma riskini azaltırken farklı noktalardan hızlı şekilde görev yapabilmesini sağlıyor.

TEDARİK AVRUPA BİRLİĞİ FONUYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bulgaristan'ın yeni obüsleri satın almak için Avrupa Birliği'nin SAFE mekanizmasından yararlanması planlanıyor. Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan bu sistem, ortak askeri alımlara uygun koşullarda finansman sağlıyor.

Bulgaristan hükümetinin 16 Kasım'da aldığı kararla Savunma Bakanı, Fransız mevkidaşıyla CAESAR obüsleri ve 155 milimetrelik mühimmatın ortak tedarikine yönelik görüşmeler yürütmek ve anlaşmaları imzalamak üzere yetkilendirildi.

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre 57 obüsün tedariki için öngörülen toplam tutar yaklaşık 686 milyon avro. Ödemelerin 2030 yılına kadar sürmesi planlanırken, satın alma sürecinin tamamlanması için parlamento onayı gerekiyor.

Bulgaristan, yeni topçu sistemleriyle NATO standartlarına uyumunu artırmayı, kara birliklerine daha etkili ateş desteği sağlamayı ve mevcut topçu kapasitesindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.