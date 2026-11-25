Alman savunma sanayisi şirketi Diehl Defence tarafından geliştirilen sistemlerin tedariki, Bulgaristan'ın askeri modernizasyon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Ülkenin 2024 yılında satın aldığı ilk IRIS-T SLM sistemiyle birlikte tedarik edilecek toplam sistem sayısı altıya yükselecek.

SOVYET DÖNEMİNDEN KALMA SİSTEMLER YENİLENECEK

Bulgaristan Parlamentosu, Almanya ile ortak hava savunma sistemi tedarik edilmesini öngören anlaşmayı onayladı. Yeni sistemlerin teslim edilmesiyle birlikte Bulgaristan'ın Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemlerine olan bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Her bir IRIS-T SLM bataryası üç füze fırlatma aracı, bir taktik harekat merkezi ve 250 kilometre menzilli TRML-4D radarından oluşuyor.

Kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelerin kullanıldığı sistem, 40 kilometre mesafeye ve 20 kilometre irtifaya kadar hava hedeflerini önleyebiliyor. Sistem; savaş uçaklarına, helikopterlere, insansız hava araçlarına, seyir füzelerine ve topçu roketlerine karşı görev yapabiliyor.

TOPLAM MALİYET 1 MİLYAR AVROYU AŞACAK

Yeni satın alınacak beş hava savunma sisteminin maliyeti yaklaşık 925,9 milyon avro olacak. 2024 yılında onaylanan ilk sistemle birlikte projenin toplam bedeli 1,106 milyar avroya ulaşacak.

Yeni sistemlerin finansmanı, Avrupa Birliği'nin SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) kredi mekanizması üzerinden sağlanacak. Tedarik kapsamında güdümlü füzelerin ve ilave ekipmanların yanı sıra garanti ve lojistik destek hizmetleri de sunulacak.

Almanya öncülüğünde başlatılan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi kapsamında gerçekleştirilecek satın alımla Bulgaristan'ın NATO standartlarına uygun modern bir hava savunma altyapısına kavuşması hedefleniyor.