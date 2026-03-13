Çek Ordusu, askeri modernizasyon programı kapsamında tedarik ettiği CV9030CZ Mk IV piyade savaş tanklarının kış testlerine İsveç’te başladı. Sovyet döneminden kalma eski zırhlı araçların yerini alacak olan yeni nesil platformlar; aşırı soğuk, derin kar ve buzlu arazi gibi zorlu İskandinav koşullarında performans testinden geçiyor.

NATO STANDARTLARINA GÖRE MODERNİZE EDİLİYOR

BAE Systems Hägglunds tarafından Çek Cumhuriyeti’ne özel geliştirilen araçlardan toplam 246 adet tedarik edilecek. 38 ton ağırlığa rağmen yüksek manevra kabiliyetine sahip olan araç; 30 mm otomatik top, gelişmiş dijital mimari ve insansız sistemlere karşı çok katmanlı koruma özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle 7. Mekanize Tugay’ın kullanımına sunulacak olan CV90’lar, Çek ordusunun ateş gücünü NATO standartlarına taşıyacak.

Gelişmiş zırh koruması ve kompozit palet sistemiyle donatılan yeni araçlar, tanksavar füzeleri entegre edilebilir yapısıyla ağır zırhlı hedeflere karşı da etkin rol oynayacak. Test sürecine bizzat katılan Çek personeli, aracın dijital sistemlerini ve operasyonel güvenilirliğini gerçek savaş alanı simülasyonlarıyla denetliyor.