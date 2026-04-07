Rus otomotiv dünyasının efsanevi isimlerinden Volga, uzun süren sessizliğin ardından geri dönüyor. Sovyetler Birliği döneminde hem devlet yetkililerinin hem de taksilerin vazgeçilmezi olan Volga sedanlar, şimdi modern dokunuşlarla yeniden yollara çıkacak.

ÇİN İŞ BİRLİĞİYLE GERİ DÖNÜYOR

Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rus otomotiv sektörü Çinli üreticilere daha bağımlı hale geldi. Bu kapsamda Volga da yeni modellerini Çinli Geely iş birliğiyle piyasaya sunmayı planlıyor.

Başlangıçta 2024 yılında Changan altyapısıyla üç model çıkarılması planlanan proje hayata geçirilememişti. Şimdi ise Geely ile yapılan anlaşmayla, Batılı üreticilerin ülkeden çekilmesiyle oluşan boşluktan faydalanmayı hedefliyor.

İKİ MODELİYLE YOLLARA ÇIKIYOR

Şubat ayında ipuçları paylaşılan Volga K50, Geely Monjaro temel alınarak geliştirildi. Ancak bu geliştirme, daha çok “logo mühendisliği” olarak tanımlanabilir. Ön tasarım, krom detaylar ve far yapısı büyük ölçüde korunurken, sadece panjura Volga logosu ve yazısı eklendi.

K50, kaputunun altında 238 beygir güç üreten 2.0 litrelik turbo benzinli motor barındırıyor. Motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak.

BİR DİĞER MODEL İSE KLASİK SEDAN

Markanın diğer modeli C50, klasik sedan formunda ve Geely Preface üzerine inşa edildi. Çin'de versiyonla neredeyse birebir aynı olan C50, sade ama şık tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekânda dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve dikey konumlandırılmış multimedya ekranı korundu

C50, 150 ve 200 beygirlik 2.0 litrelik turbo motor seçenekleriyle gelecek ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla donatılacak.

Her iki model de, daha önce Volkswagen Grubu bünyesinde Skoda ve Volkswagen modellerinin üretildiği Nizhny Novgorod’daki eski fabrikada üretilecek.