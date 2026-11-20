Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı camiye girerek hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası kayıt cihazını parçalayarak izini kaybettirmeye çalışsa da kendi cep telefonunu imam odasında unuttu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi üzerinde bulunan Gazi Orhanbey Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye giren kimliği belirsiz şüpheli, doğrudan imam odasına yöneldi. Odada bulunan camiye ait 6 bin lira nakit para ile imamın cep telefonunu alan zanlı, görüntülerin ortaya çıkmaması için güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını parçaladıktan sonra kayıplara karıştı.

KENDİ TELEFONUNU ODADA UNUTTU

Sabah namazını kıldırmak üzere camiye gelen imam, odanın dağıtıldığını ve hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince imam odasında yapılan detaylı incelemede, cami görevlilerine ait olmadığı belirlenen bir cep telefonu bulundu. Hırsızın kaçarken odada unuttuğu değerlendirilen telefonda parmak izi çalışması yapan ekipler, elde edilen izlerin odadaki diğer bulgularla karşılaştırılacağını ve şüphelinin kimliğinin kısa sürede tespit edileceğini bildirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.