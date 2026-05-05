Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Beed bölgesinde sahte evlilikler üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. “Gelin çetesi” olarak anılan yapılanmanın, çok sayıda erkeği evlilik vaadiyle kandırarak para aldığı belirlendi.

EVLİLİK BAHANESİYLE TUZAĞA ÇEKİLDİ

Olay, Beed’in Umapur köyünde yaşayan bir kişinin dokuzuncu kurban olmasıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, çete üyeleri tarafından evlilik bahanesiyle tuzağa çekilen adam, kısa sürede yüz binlerce rupi dolandırıldı.

SEKİZ FARKLI ERKEKLE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma derinleştirildiğinde, “gelin” olarak tanıtılan kadının daha önce sekiz farklı erkekle benzer şekilde sahte evlilik yaptığı ve her birinden çeşitli miktarlarda para aldığı ortaya çıktı. Bu yöntemin sistematik biçimde uygulandığı ve dolandırıcılığın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Mağdurun durumu fark etmesi üzerine emniyete başvurmasıyla birlikte olay resmiyet kazandı. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatırken, çete üyelerinin diğer bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BÖLGEDE SIKLIKLA YAŞANIYOR

Aynı bölgede daha önce de benzer dolandırıcılık vakalarının yaşandığı biliniyor. Beed ve çevresinde, sahte evlilik vaadiyle erkeklerin hedef alındığı ve özellikle maddi durumları gözetilerek seçilen kişilerin kısa sürede evlilik bahanesiyle kandırıldığı bazı olaylar daha önce de polis kayıtlarına geçmişti. Yetkililer, bu tür organize dolandırıcılıkların bölgede zaman zaman tekrarlandığını vurgularken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.