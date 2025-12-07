Sudanlı mülteci bir ailenin kızı olarak başlayan yaşam öyküsüyle tanınan Anok Yai, British Fashion Council (BFC) tarafından “2025 Yılının Modeli” seçildi.

Ödül, 1 Aralık’ta Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen The Fashion Awards 2025 kapsamında verildi. 27 yaşındaki model, ödülünü aldıktan sonra sevincini sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Yai, paylaşımında “Anne, sanırım başardık” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı. Meslektaşı Gigi Hadid de sosyal medya üzerinden Yai’yi kutlayarak destek mesajı paylaştı.

Anok Yai, mülteci bir aile olarak Sudan’daki çatışmalardan kaçan ebeveynlerinin ardından Kahire’de dünyaya geldi; çocuk yaşta ailesiyle ABD’ye göç etti. Modellik kariyerinin başlangıcında, 2017’de üniversite öğrencisiyken bir etkinlikte çekilen fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla ajansların dikkatini çektiği ve kısa süre içinde profesyonel olarak modelliğe adım attığı belirtildi.

Yai, 2018’de Prada defilesinin açılışında podyuma çıkarak markanın defilesini açan nadir siyah modellerden biri oldu ve bu çıkışın ardından uluslararası düzeyde tanınırlık kazandı. Kariyeri boyunca çeşitli moda evlerinin defilelerinde yer aldı ve birçok kampanyada boy gösterdi. 2025 yılında Victoria’s Secret defilesinde de podyuma çıktığı bildirildi.