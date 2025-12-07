Sudanlı mülteci bir ailenin kızı olarak başlayan hayat yolculuğunu moda dünyasının zirvesine taşıyan Anok Yai, British Fashion Council tarafından “2025 Yılının Modeli” seçildi. Yai, prestijli ödülle birlikte moda tarihinde bir kez daha adını yazdırdı.

GİGİ HADİD'DEN DESTEK

Londra merkezli British Fashion Council’in bu yılki değerlendirmesinde zirveye çıkan 27 yaşındaki model, başarısını sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğraf eşliğinde “Anne, sanırım başardık” sözleriyle duyurdu. Yai’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, ünlü model Gigi Hadid de “Bu zaferi hak ettin, uzun zamandır bekliyordun. Tebrikler!” mesajıyla destek verdi.

AİLE SOYKIRIM'DAN KAÇMIŞTI

Sudan’daki soykırımdan kaçan ailesinin Kahire’de dünyaya getirdiği Anok Yai, daha sonra ABD’ye göç ederek hayatının dönüm noktasına adım attı. Bir üniversite etkinliğinde çekilen fotoğrafının sosyal medyada viral olması, Yai’nin moda ajanslarının radarına girmesini sağladı ve kariyerinin kapılarını açtı.

Kısa süre içinde büyük moda evlerinin dikkatini çeken Yai, 2018’de Prada defilesini açarak Naomi Campbell’dan sonra bunu başaran ikinci siyah model ve ilk Sudanlı model oldu. Bu başarı, onun uluslararası moda sahnesindeki yükselişini hızlandırdı.

VİCTORİA'S SECRET DEFİLESİNE KATILDI

2025’te Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkan Yai, global markaların aranan isimlerinden biri hâline geldi. Moda çevrelerinde “döneminin en etkili modellerinden biri” olarak gösterilen Yai, hem başarıları hem de ilham veren yaşam hikâyesiyle geniş kitleler tarafından takip ediliyor.