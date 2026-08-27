1992-95 Bosna Savaşı’nda işlediği soykırım suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp general Ratko Mladić’in, namı diğer 'Bosna Kasabı, 84 yaşında Lahey’deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde hayatını kaybetti. 2021 yılında Lahey’deki Birleşmiş Milletler mahkemesi, savaş sırasında işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 2017’de verilen müebbet hapis cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. 2011'de yakalanana kadar on yıl boyunca kaçak hayatı süren Mladić, siyasi kanatta eski Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević ve eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić'in önderlik ettiği soykırımcı üçlünün askeri yüzüydü. Mladić, Müslümanları bölgeden sürmek amacıyla yürütülen kampanyanın bir parçası olarak, sözde BM koruması altındaki Srebrenica bölgesinde 10 binden fazla erkek ve çocuğun katledilmesini bizzat denetlediği gerekçesiyle soykırım suçundan suçlu bulundu. KATLİAMCI GENERAL

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