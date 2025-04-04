

Vefatıyla tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan örnek sanatçı Volkan Konak’ın 2019’da Almanya konserindeki sözleri gündem oldu.

Kuzeyin Oğlu, yarı şaka yarı ciddi yaptığı konuşmada, “Baba tarafına uysak 58’de öldük” demişti. Konak, anne tarafının daha uzun yaşadığını ve kendisinin annesine çektiğini söylemişti. Kaderin cilvesi, 1967 doğumlu olan Konak, 58 yaşında hayata veda etti. Bu arada Maçka’da babasının yanına defnedilen Volkan Konak’ın mezarı Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar mezara çiçek bırakarak, dualar etti. Trabzonspor genç futbol takımı da kabri ziyaret edip çiçek bırakarak, aileye taziyede bulundu.

Sosyal medyada “Mahi Art” ismiyle çizimler yapan bir sanatçı, Volkan Konak’ın kömür tozuyla portresini çizdi.

Konak’ın akrabası Güzide Uzun, vasiyetini yerine getirdiklerini belirterek, “Volkan, bizim canımız ciğerimiz. Tam bir vatansever, insanlar arasında ayrım yapmayan, çocuklar ve gençler için canını vermeye hazır olan. O’nu anılarımızla yaşatacağız. Her gün bu yollardan geçerken ona selam vereceğim. Olmayı en çok istediği yerde hayatını kaybetti. O bizim onurumuz. Vasiyeti yerine geldi” diye konuştu.