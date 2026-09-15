Tülay Baydar Bilgihan, 27 yıllık kamu görevlisi. Kaymakamlık, vali yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı’nın değişik kademelerinde şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yaklaşık iki yıldır Burdur Valiliği görevini yürütüyor. Bazı illerde, iktidar partisi milletvekilleri “seçim bölgesinde her şeyin kendilerine sorulmasını, söylediklerinin dışına çıkılmamasını” ister. Valilerin, il genel meclisinin görev ve yetkilerine müdahale ederler.

O yüzden birçok il’de kamu görevlileri ile siyasetçiler karşı karşıya gelir. Benzer bir olay uzun süredir Burdur’da yaşanıyor. AKP Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan’ın kendisine yönelik “Bana bir şey olursa hocayı götürürüm” dediğini ve tehdit içerikli sözlerinin olduğunu iddia etti, bu nedenle Ankara Valiliği’ne başvurup koruma polisi talebinde bulundu. Olacak iş değil!

“VALİYİ ALDIRACAĞIM”

Tülay Hanım’ın ilk valilik yaptığı il Burdur. Farklı görüşte olan belediye başkanlarının da memnuniyetlerini belirttikleri validen, AKP Milletvekilinin bu kadar rahatsız olmasının nedeni ne olabilir ki? Kuşkusuz ilin sorunlarıyla ilgili siyaset kurumunun saptamaları var. Bunların giderilmesi için çaba göstermeleri, idareye bu yönüyle destek olmaları da gerekir.

Bazı illerde siyasetçilerin en büyük övünçleri “Valiyi aldırdım, emniyet müdürünü gönderdim” sözleri oluyor. Burdur’u incelediğimde, bir yıl, iki yıl içinde görev yeri değişen valiler olduğunu gördüm. Ne yapmış bu valiler de, bir yıl içinde görevden aldırmışsınız? Bir de bununla övünenler çıkıyor. Koca bir ilin sicilini bozuyorlar. Bu değişikliklerin hep siyasetin baskısı sonucu olduğunu da hepimiz biliriz.

SÖYLENTİLERİ ÇIKARANLAR

Siyasetçi hemen her konuda rahat konuşur. Ama bir kamu görevlisi için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar birçok şeyi içine atar. Vali hakkında siyasetçiler konuşur ama aynı konuyla ilgili Valiye, “Bu konuda siz ne diyorsunuz?” diye sorulmaz. Sorulduğu zaman da devlet adamlığı terbiyesi içinde kolay kolay yanıt verilmez.

Burdur Valisi geçen Mart ayında küresel iklim değişikliğini hatırlatıp akıllı sayaç uygulamasına geçilmesi için genelge yayınladı. Bunun için bir takvim, ceza uygulaması diye bir emir de yok. Bu tamamen siyaseten kullanıldı. Valinin eşinin şirketi olduğu iddiası bile yazıldı, konuşuldu. Böylece garip bir algı oluşturuldu.

İktidar partisi milletvekili, kendisinin telefonlarının dinlendiğini öne sürdü. Bir vali böyle bir şey yapabilir mi? Bu iddiayı vali hanıma soranlar olmuş. Cevabının şöyle olduğunu öğrendim: “Ben ilin mülki idare amiri olarak hiç kimseyle ilgili dinleme yaptırmadım, yaptırmam. Niye yaptıracağım ki? Sokaktayım, sahadayım. Hukuk bana zaten yeterince güç veriyor. Yok 20 kişinin, 30 kişinin telefonlarını dinlettiğim iddiasını yaydılar. Aslında bunu yayanlar arasında derin bir çete ilişkisi var.

CUMA YASAĞINA KİM İNANIR?

Bu söylentiler insanların kafasında soru işareti yaratır. Yok efendim, toplantıları cuma saatine denk getiriyormuşuz? Halk günleri yapıyoruz. Bir toplantı da katılım fazla olunca uzadı. Bu konu istismar edildi, valinin kamu görevlilerinin Cuma namazına gitmesine engel olduğu biçimde aksettirildi. Böyle bir şey olabilir mi?

Milletvekili, gittiği bütün bakanlıklarda, kurumlarda benimle iletişim kuramadığını anlatıyor. Oysa iletişim talebi hiçbir zaman benden yanıtsız kalmadı. Sürekli gündeme getirilen akıllı sayaç konusu siyaseten değil, idareten aldığımız bir karardı. Bütün muhtarları topladım. Burdur’da su sorununun bulunduğunu iklimsel sorunlarımız olduğunu anlattım. Akıllı sayaca geçen bazı muhtarlarımız da ‘Biz akıllı sayaca geçtik, suyumuz da, paramızda arttı. Sizlere de tavsiye ediyoruz’ dediler. Hemen ardından ‘Valinin görevden alınacağı hatta valinin eşinin şirketi var’ diye söylenti yaydılar. Bunlar çok çirkin şeyler.”

HOCAM, ORADA DURUN

AKP Milletvekili Adem Bey, bundan önceki vali için söyledikleri gibi yine ‘Valiyi aldırıyorum’ diye konuştuğu bilinen bir durumdu. Vali Hanım bu söylentiyi hatırlattı, ardından “Tamam, Vali Hanım gider de, bu gidişte yalnız gitmez. Siz de gidersiniz” dedi. Adeta kavga edilmek üzere randevu alınmıştı. Vali, milletvekiline, “Sayın vekilim siz bana özür borçlusunuz” dedi. Milletvekili, “Özür dileyecek bir şey yapmadığını” söyleyince vali, “Gittiniz Bakanlığı döneminde Ali Yerlikaya Bakanımıza beni şikayet ettiniz. Ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum” dedi. Milletvekili de kendisinin siyasi taraflara şikayet edildiğini söyleyince, Vali Tülay Hanım “Ben de bir vatan evladıyım. Taşın kovuğundan, deliğinden çıkmadım. Ben de mutlaka bir şekilde hakkımı koruyacağım” karşılığını verdi.

Milletvekili, daha önce il’de görev yapan valinin bazı telefonları dinlettiğini iddia etti. Vali Tülay Hanım kendisiyle ilgili iddialara şu yanıtı verdiğianlatılıyor:

“Hocam bir dakika orada durun. Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Böyle bir yönteme başvurmam hiç mümkün değil. Yapmadım, yaptırmam. Siz bir vekilsiniz, ben de buna uygun davranıyorum. Ben gücümü hukuktan alıyorum. ‘Vali Hanımı gönderiyorum’ diyorsunuz. Ben de ‘Gidersem vekille beraber, vekili de yanımda götürürüm’ dedim. Bu kadar basit. Benim bu sözlerimi savaş açtığım biçimde kullanıyorsunuz. ‘Savaş açtım... Savaş açarım’ diye bir ifadem kesinlikle olmadı. Tamamen iftira. Allah yukarıda ne öyle bir sözüm oldu, ne de böyle bir şey söyleyebilirim. Dürüst bir insanım, neyi söylediğimi de söylüyorum.”

DEVLET AKLI

Bir valinin, iktidar partisi milletvekiline savaş açması ne demek? Seçim yaklaşıyor. Bir valiyi, bir bürokratı aldırmak için “Bunlar olduğu sürece burada seçimi kazanamayız” deyip dediklerini üst makamlara yaptırmak isteyen bazı vekiller çıkabiliyor. Bazı valilerin iktidar partisinin il başkanı gibi davranmaları rahatsızlık yaratıyor.

Bu rahatsızlığı duyanlar milletvekilinin de “Valiyi göndereceğim”, “Aldıracağım” sözlerinden de rahatsızlık duyuyor. Burdur milletvekili, sanki hayatına kastedilecekmiş gibi Ankara Valiliği’ne başvurup “yakın koruma” istemesi hiç olacak iş mi? Milletvekili dün de, “Devlet aklıyla, devlet adabıyla Burdur’a hizmet etme iradesiyle çalışmaya devam edeceğim. Konunun bu şekilde gündeme gelmesinden büyük üzüntü duydum” dedi.

Siyasetçinin, valiler üzerindeki baskısı, ili yönetme çabası mutlaka engellenmeli.