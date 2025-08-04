Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’i aynı günde üç ayrı bakana götürdü.
Karadeniz ve Soylu’nun ziyaretlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.
Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından, AKP ve MHP’nin oylarıyla başkan vekili seçilmişti.
Eray Karadeniz, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Soylu, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir (sağdan).
Eray Karadeniz, Soylu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP G.Osmanpaşa İlçe
Başkanı Fatih Aydemir (sağdan).