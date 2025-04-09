İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’nde gün sayarken belediyenin önceki dönemlerindeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkıyor. İmamoğlu döneminde Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bir not iletildi.

AKP döneminde raylı sistem yapımındaki projelerin finansal planlama olmadan ihale edildiği, sözleşme iş bitim sürelerinin gerçekçi olmadığı ve projelerin süre uzatımından dolayı bedel artışı yaşandığı ortaya çıktı.

11 MİLYAR TL ZARAR

AKP’li yönetimin aldığı yanlış kararlar dolayısıyla kamunun yaklaşık 11 milyar TL zarar ettiği bildirildi.

Bu iddialar için müfettiş görevlendirildi ancak İçişleri Bakanlığı dosyaya el koydu. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mart 2022’de dosya için “İşleme konulmama” kararı verdi. İBB itirazda bulunmasına rağmen aradan geçen 2 yılda gelişme yaşanmadı.