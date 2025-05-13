AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun 2021 yılında İçişleri Bakanlığı döneminde terör örgütü PKK'ya yönelik sözleri gündem oldu. Soylu o dönem, "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün..." demişti.

Terör örgütü PKK dün silah bırakma ve fesih açıklaması yapmasının ardından siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

"TARİHİ BİR GÜN, YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Açıklama yapan bir isim de AKP'li Süleyman Soylu oldu. Soylu fesih kararına ilişkin olarak, "Bugün 12 Mayıs; tarihi bir gün. Yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi terörsüz Türkiye'yi, iki dev siyaset adamı; tecrübeleri, cesaretleri ve bilgelikleriyle bugüne taşıdı. Bu, siyasetin millet adına devleti yönetme gücüdür. Yepyeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ve bölgemizde tüm paradigmalar değişiyor. Terörsüz Türkiye, kardeşliğin anavatanı olarak tüm bölgemize huzur getirecek, kalkınma sağlayacak ve dünyaya nefes aldıracaktır. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Devlet Bahçeli." dedi.

2021'DEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Soylu 14 Şubat 2021'de yaptığı açıklamada, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var." demişti.

"MURAT KARAYILAN'I YAKALAYIP BİN PARÇAYA BÖLMEZSEK..."

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.