Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Oğlu Mustafa Türkay Sonel ‘kasten öldürmek’ten, kendisi de ‘delil karartmaktan’ tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, sahte arama çalışmaları sırasında Doku ailesini sık sık Gülistan’ın intihar ettiği yönünde sahte delillerle oyaladığı ortaya çıkmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Süyelman Soylu’nun “Yakın arkadaşım” dediği Tuncay Sonel’in o dönem nasıl aklandığı da ortaya çıktı. Soylu tarafından oluşturulan özel ekibin 6 yıl önce oluşturduğu raporda genç kızın intihar ettiğine dair kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilmiş. Gülistan’ın yurt odasında dolabına vasiyet mektubu bıraktığı, çevresine sık sık intihar içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülmüş.

GÜLİSTAN GÜYA BUNLARI YAZMIŞ

“Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Dolabımı toplayın. Öldükten sonra arkamdan çok dağınıktı demesinler. Zeınal’ı çok seviyorum, ona söyleyin. Odayı da temiz tutun.”

GÜLİSTAN'I YAZDI, BABASINI AÇIĞA ALDILAR

Gülistan Doku haberleri yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın hedef gösterilmesinin ardından, Bursa’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi babası Hasan Toprak, görevinden uzaklaştırıldı. KESK ve çeşitli meslek örgütleri, kararın hukuksuz olduğunu ve basın özgürlüğüne saldırı niteliği taşıdığını belirterek tepki gösterdi. Gazeteciliğin kriminalize edilmesini kınayan kuruluşlar, Toprak’ın derhal görevine iade edilmesini talep etti.