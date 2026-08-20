Şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde, seyir halindeyken araçtan inmek isteyen bir kadın yolcu ile kapıyı açmayan şoför arasında tartışma yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şoförün kapıyı açmamasına tepki gösteren kadının, "Aç kapıyı dedim sana. Eğer bana bir şey olursa mahvederim sizi. Yemin ederim, Soylu’nun yeğeniyim. Bunu sizin yanınıza bırakırsam, bana bir şey olursa sizi yaşatmam" diyerek tehditte bulunduğu duyuldu.

Olay anı, araçta bulunan başka bir kişi tarafından kayıt altına alındı.