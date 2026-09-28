Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın şikayeti üzerine hakkında açılan “tehdit” davası kapsamında 30 Eylül Çarşamba günü Kocaeli’de hâkim karşısına çıkacak. Davanın geçmişi, 2024 yılında Osmanlı hanedanı mensubu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde başlayan ve Yılmaz’ın “soysuz” ifadesiyle gündeme gelen tartışmaya dayanıyor.
TARTIŞMA DÜĞÜNDE BAŞLADI
Dava, 2024’te Osmanlı hanedanı mensubu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Yılmaz’ın “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” sözleriyle başlayan tartışmaya dayanıyor. Özdağ, Yılmaz’a sosyal medya üzerinden tepki göstererek karşılaşmaları halinde “soylunun soysuzun kim olduğunu” göstereceğini ifade etti.
YILMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yılmaz’ın suç duyurusunun ardından Özdağ hakkında “tehdit” suçlamasıyla dava açıldı. Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yılmaz müşteki, Özdağ sanık olarak yer alıyor.
Özdağ, 26 Şubat’taki ilk duruşmada sözlerinin tehdit veya hakaret amacı taşımadığını savundu. Mahkeme, savcılık mütalaasının hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Özdağ, 30 Eylül’de saat 09.00’da yeniden hâkim karşısına çıkacak.