Yaklaşık 1 milyar TL’lik sahte fatura vurgunuyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’nın yöneticilerinin çift maaş aldığı bildirildi. BirGün’ün haberine göre yedi bürokrat ve akademisyenden oluşan Yönetim Kurulu’na kamudan aldığı maaş dışında huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı. Öte yandan aylar geçtiği halde yolsuzlukla ilgili iddianame de bir türlü yazılamadı.
O isimler şöyle
- Prof. Dr. Abdurrahman Aliy (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
- Batuhan Mumcu (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
- Serkan Kayalar (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı)
- Abdullah Eren (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı)
- Ayda Ünlü (Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım İşleri Genel Müdürü)
- Prof. Dr. Ahmet Karadoğan (Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi),
- Prof. Dr. Hikmet Yaman (Marmara Üniv.İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi).