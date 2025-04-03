Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, maç sonunda çok konuşulacak bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un doğum gününü soyunma odasında pasta keserek kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKAN" YAZILI PASTA BIRAKTILAR

2 Nisan doğumlu olan Ali Koç için Galatasaraylı oyuncular, Kadıköy’deki soyunma odasında üzerinde “İyi ki doğdun başkan” yazılı bir doğum günü pastası bıraktı.

Maç sonunda futbolcular, pastayla birlikte fotoğraf çekilerek sosyal medyada gündem olacak bir hamle yaptı.

EZELİ REKABETE ESPRİLİ DOKUNUŞ

Bu hamle, ezeli rekabete esprili ama oldukça dikkat çekici bir gönderme olarak yorumlandı. Galibiyetin coşkusunu farklı bir şekilde kutlayan Galatasaray cephesi, sosyal medyada taraftarlarının büyük desteğini ve eğlenceli tepkilerini aldı.