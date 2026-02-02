592 milletvekilinin görev yaptığı TBMM’de, 18 milletvekili suskunları oynadı. 14 Mayıs 2023’te vekil seçilen ve 7 Haziran 2023 tarihinde yemin etmek için Meclis kürsüsüne çıkan bazı isimler, 3 yıldır kürsüye bir daha gelmedi. Bu isimlerden 14’ü AKP’li, 2’si CHP’li, 2 isim ise MHP’li.

AKP’DEN KÜRSÜYE ÇIKMAYANLAR

Azmi Ekinci (İstanbul), Erkan Kandemir (İstanbul), Mehmet Salim Ensarioğlu (İstanbul), Alpay Özalan (İzmir), Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya), Tuğrul Türkeş (Ankara), Abdullah Ağralı (Konya), Nurettin Nebati (Mersin), Ömer Çelik (Adana), Yusuf Ziya Yılmaz (Samsun), Mahmut Özer (Ordu), İhsan Koca (Malatya), Hikmet Başak (Şanlıurfa) ve Mustafa Şen (Trabzon)

SIFIR ÇEKEN BAKANLAR

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekili seçildikten sonra Meclis’te sıfır çekti. Ne kanun teklifi verdi ne soru önergesi. Çavuşoğlu’nun Genel Kurul veya komisyon konuşması da bulunmuyor. Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati de sıfır çeken isimlerden. Kanun teklifi hazırlamayan ve soru önergesi de bulunmayan Nebati de hiç konuşma yapmadı.

SUSKUN MHP’Lİ 2 İSİM

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı. Büyükataman, MHP Genel Sekreteri olarak genel merkezde görev yapıyor.

CHP’NİN SUSKUNLARI

Meclis’te 138 milletvekili ile temsil edilen CHP’de iki isim kürsüyü unuttu. İstanbul Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve İlhan Kesici, 2023’teki yeminden sonra kürsüye hiç çıkmadı.

İYİ-YENİ YOL-DEM SIFIR ÇEKMEDİ

İYİ Parti, Yeni Yol Grubu ve DEM’li milletvekilleri ise kürsüyü sık sık kullanarak fire vermediler. Kanun teklifleri, grup önerileri başta olmak üzere yasama faaliyetlerine katılım sağladılar.