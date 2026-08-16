Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye verdiği röportajda gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin F-35 savaş uçakları konusundaki kararlı tutumunu altını çizerek yineledi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmeyi ve verilen taahhütleri hatırlatan Erdoğan, verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle Trump'a sitem etti.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini bünyesine katması neticesinde 2019 yılında F-35 projesindeki ortaklığı sonlandırılmış, ardından ABD yönetimi Aralık 2020 tarihi itibarıyla Ankara'ya karşı CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuştu.

Ancak Trump, 7 Temmuz'da Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği temasta, uygulanan kısıtlamaların sonlandırılacağını duyurmuş ve Türkiye'ye F-35 tedariki hususunda yeşil ışık yakmıştı.

TRUMP'A F-35 MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin verdiği sözün takipçisi olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülakatta konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda bir söz aldık ve bunu yerine getirmesini bekliyoruz."

LÜBNAN İÇİN ABD'YE ÇAĞRI

Erdoğan, Trump ile geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sırasında Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi konusunu da ele aldıklarını hatırlattı. Çatışmaların sonlandırılması için ABD'nin inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çatışmayı sona erdirme noktasında ABD'nin üstleneceği rol son derece kritiktir."

KATAR'IN ARABULUCULUK ÇABALARINA ÖVGÜ

Bölgedeki barış girişimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın kriz noktalarındaki arabuluculuk çalışmalarını övdü. Doha yönetiminin savaşların sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde son derece kritik bir rol üstlendiğini belirterek yürütülen çabaları takdir etti.

"GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

Gazze'deki insanlık dramı ve sahada yaşananlara ilişkin net mesajlar veren Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani ve diplomatik desteğini kesintisiz sürdüreceğini ifade etti. Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını ve destek adımlarının devam edeceğini aktaran Erdoğan; Hamas'ın süreçteki tüm taahhütlerini samimiyetle yerine getirdiğini, buna karşın İsrail'in savaşı ve saldırganlığı sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.