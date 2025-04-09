Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülleri dün, cemiyet merkezindeki törenle sahiplerini verildi, gazeteci İpek Özbey ve Arena Programı yapımcısı Emine Kerti seçici kurul tarafından iki ödüle layık görüldü. ‘Röportaj, Araştırma, TV Haberleri’ ödülleri dalında İpek Özbey Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan “Katili herkes biliyor” başlıklı haberiyle övgüye değer bulundu. Özbey, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş o röportajda davanın seyrini ve Sinan Ateş’in son günlerini anlatmıştı. İpek Özbey’in ödülünü, onun adına Ece Aydın aldı.

ARENA’YA DA ÖDÜL

TV Haber Program Övgü dalında ise Sözcü TV’de yayınlanan Uğur Dündar yönetimindeki “Arena” programı ödül kazandı. Yapımcılığını Emine Kerti’nin üstlendiği Arena Programı, ödül alan bölümde, ‘Yenidoğan Çetesi’nin faaliyete ilk kez başladığı zamanı belgeleriyle ortaya çıkarmıştı. Aynı zamanda Arena ekibi ödül alan bölümde ‘Yaşı küçük kız çocuklarını fuhuşa sürükleyen çete’nin dosyasını açmıştı. Arena adına da ödülü Emine Kerti aldı.