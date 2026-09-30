Sozcu.com.tr Spor Editörü Ozan Kılıç ile Övgü Avcıer Kılıç, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 27 Eylül’de İstanbul Beşiktaş'ta nikah masasına oturan çift, hayatlarının en özel günlerinden birini kendilerini yalnız bırakmayan sevdikleriyle birlikte kutladı.

NİKAH MASASINA OTURDULAR

Ozan Kılıç ile Övgü Avcıer Kılıç için İstanbul’da düzenlenen nikah töreninde aileleri ve yakınları bir araya geldi. Çift, nikahın ardından tebrikleri kabul ederken gecede neşeli anlar yaşandı. Davetliler de Ozan Kılıç ve Övgü Avcıer Kılıç'ın mutluluğuna ortak oldu.

Sözcü ailesi olarak çalışma arkadaşımız Ozan Kılıç ile Övgü Avcıer Kılıç'ı kutluyor, çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.