Sözcü.com.tr sosyal medya ekip lideri Selen Öktem ile meslektaşı Uğur Can Biçer, 12 Eylül Cumartesi günü İstanbul Kağıthane'de düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Kağıthane Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikahı kıyıldı. Öktem ve Biçer'in bu özel gününe ailelerinin yanı sıra gazeteci arkadaşları da katılarak mutluluklarına ortak oldu.

NİKAHIN ARDINDAN GELEN GELENEKSEL AN

Nikah memurunun sorusunu "evet" diyerek cevaplayan ve birbirlerine eş olarak hayatlarını birleştiren çift, törenin ardından mutluluklarını davetlilerle paylaştı.

Nikah sırasında Selen Öktem'in, geleneksel olarak yapılan damadın ayağına basma hareketi ise törene renk katan anlardan biri oldu.

Sözcü ailesi olarak Selen Öktem ve Uğur Can Biçer'e bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.