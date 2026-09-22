Sözcü Web Sitesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik ve Can Mutlu, 5 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Çift, İstanbul’daki nikâhın ardından düğün heyecanını Adana’da yaşadı. 20 Eylül’de düzenlenen düğün töreninde Çelik ve Mutlu’yu aileleri, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Neşeli anların yaşandığı gecede çift, davetlilerle birlikte mutluluklarını paylaştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kutlamada Çelik ve Mutlu, hayatlarının bu özel gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Sözcü ailesi olarak Tuğba Nur Çelik ve Can Mutlu’ya bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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