Sözcü.com.tr Dış Haberler Editörü Tunca Ertör ile Avukat Ayşe Zülfikaroğlu, davetlilerin huzurunda hayatlarını birleştiren imzaları attı. SEVENLERİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI Yoğun katılımla gerçekleşen törende çifti; aile fertleri, yakın dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Renkli anların yaşandığı düğün töreninde davetliler, yeni evli çiftin mutluluğuna ortak oldu. Tebrikleri kabul eden Ertör ve Zülfikaroğlu çifti düğünlerini dans ile taçlandırdı. Sözcü ailesi olarak Tunca Ertör ve Ayşe Zülfikaroğlu'na bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.

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