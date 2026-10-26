Sizin sesiniz Sözcü artık radyolara da geliyor…
Üstelik en yeni ve en son teknolojiyle…
DAP+ teknolojisiyle artık arabalarınızda bir tıkla Sözcü radyoya ulaşabilecek
Dijital radyo yayıncılığını, en gelişmiş haliyle dinleyebileceksiniz..
DAP+ ile; Parazitsiz ve net sese...
Yüksek ses kalitesine...
Çoklu kanal kapasitesine sahip olabileceksiniz...
Frekans ezberleme derdiniz olmadan sadece isim yazarak istediğiniz kanala ulaşabileceksiniz.
Gece
Gündüz
Yolda
Trafikte habersiz kalmayın…!
“Sözcü Radyo” DAP+ teknolojisiyle çok yakında sizin sesiniz olmaya geliyor