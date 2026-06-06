Ve Beşiktaş yeni hocasına kavuştu. Portekiz ve İspanya derken Futbol Direktörü Önder Özen, İtalya’da masaya oturduğu Vincenzo İtaliano’yle anlaştı. Başkan Serdal Adalı, özel uçağıyla Roma’ya gidip 48 yaşındaki teknik adama 2 yıllık sözleşmeye imza attırdı. Adalı ve Özen’le birlikte İstanbul’a gelen İtalyan hoca, henüz kariyerinin başında. Fiorentina ve Bologna’da önemli işlere imza atan İtaliano, neleri sever, neleri sevmez mercek altına aldık. İşte İtalyan hocanın mevkilere göre istediği oyuncuların özellikleri:

BEŞIKTAŞ’IN YENI TEKNİK DİREKTÖRÜ NELERİ SEVER, NELERİ SEVMEZ?

Ayakları zayıf, uzun top dışında oyun kuramayan, baskı altında panik yapanları tercih etmez. Kalecileri ekstra bir stoper gibi kullanır. Fiorentina’da Pietro Terracciano, Bologna’da Lukasz Skorupski sürekli pas organizasyonuna dahil oldu.

KALECİ: Ağır ve geriye koşmakta zorlananan savunmacıları sevmez. Seri stoperleri tercih edip savunma derinliliğinde etkili olanlarla çalışır.

STOPER: Sadece savunma yapan beke forma vermez. Sağ ve soldaki bekleri kanat oyuncusu gibi kullanır. Birgi, Dodo, Kayode ve Holm gibi sürekli ileri çıkan beklerle çalıştı.

BEKLER: Klasik serbest 10 numara, savunmaya yardım etmeyen oyuncu, topsuz oyunda kaybolan futbolcu istemez. İtaliano’nun sisteminde 10 numara bile baskı yapmak zorundadır.

10 NUMARA: Kanatta beklemeyecek. Takımla pres yapacak ve hücuma çıkacak. Bu şekilde Nico Gonzalez, Orsolini, Sottil ve Ndoye’yi parlattı.

KANATLAR: Sürekli hareket eden bir santrforla oynuyor. Ceza sahasında beklemeyi seven golcüleri sevmiyor. İtaliano’nun forvetleri rakip savunmaya sürekli pres yapacak ve hataya zorlayacak.